Consip, Procura di Roma chiede processo per Tiziano Renzi 

ansa

Chiesto dalla Procura di Roma il rinvio a giudizio per Tiziano Renzi, papà dell'ex presidente del Consiglio Matteo, e per altre 11 persone coinvolte in uno dei filoni della maxinchiesta sul caso Consip. I pm hanno chiesto il processo anche per Denis Verdini, per l'imprenditore Alfredo Romeo e per l'ex parlamentare Italo Bocchino.