Consip, cinque rinvii a giudizio: c'è anche l'ex ministro Luca Lotti

Con Lotti e Del Sette sono stati rinviati a giudizio anche l'imprenditore Carlo Russo per millantato credito, Filippo Vannoni per favoreggiamento e infine il generale dell'Arma Emanuele Saltalamacchia, per favoreggiamento.. Prosciolto invece l'ex colonnello del Noe Alessandro Sessa, che era stato accusato di depistaggio e di omessa denuncia.



Lotti: "Dimostrerò la mia innocenza" - L'ex ministro Luca Lotti ha pubblicato un post su Facebook per commentare il suo rinvio a giudizio. "Oggi, 3 ottobre 2019, il giudice per le udienze preliminari ha deciso che dovrà esserci un processo per accertare definitivamente la verità sul caso Consip - ha scritto -.. Il reato di cui devo rispondere è favoreggiamento di un 'non indagato'. Come ho fatto finora, affronterò tutto questo a testa alta. Ero e resto convinto che i processi si fanno nelle aule dei tribunali e non sui giornali. Dimostrerò in quelle sedi la mia innocenza"..



La Procura fa ricorso contro i proscioglimenti di Scafarto e Sessa - La Procura di Roma ha reso noto però che intende presentare appello contro la sentenza, che proscioglie Scafarto e Sessa,