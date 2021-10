Confine svizzero, sale slot italiane permettono l'accesso a frontalieri ai quali è vietato il gioco d'azzardo

Nella puntata di "Striscia la Notizia" di martedì 5 ottobre, Max Laudadio torna a parlare di ludopatia. Questa volta, l’inviato del tg satirico ha scoperto che diversi frontalieri ai quali è inibito il gioco d'azzardo in Svizzera attraversano il confine e giocano nelle sale slot italiane grazie alla compiacenza dei gestori che danno loro, in prestito, le necessarie tessere sanitarie per giocare d'azzardo.

Per verificare la veridicità della denuncia anonima arrivata alla redazione del tg satirico, l'inviato di "Striscia" si è recato al confine per vedere se nelle sale slot italiane ciò veramente avviene. Dopo aver girato ben cinque sale slot, Laudadio torna per fare una "ramanzina" ai gestori che sono soliti fornire tessere sanitarie a chi non ne possiede.