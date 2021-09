"Striscia la Notizia", Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani: ecco chi sono le nuove Veline

Salire sul bancone di "Striscia la Notizia" è per entrambe "un sogno che si realizza". Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani sono le nuove Veline dello storico programma di Antonio Ricci, pronto a tornare in tv dal 27 settembre. Nonostante la giovanissima età - Talisa ha 20 anni, Giulia due di più-, le ragazze hanno già alle spalle una carriera da ballerine professioniste. Tra le esperienze in comune, l'aver partecipato entrambe ad "Amici" di Maria De Filippi".

Trattengono a malapena le lacrime dall'emozione Giulia e Talisa dopo il loro primo stacchetto sul famoso bancone di Canale 5, durante la presentazione della 34esima stagione di "Striscia la Notizia". Accanto ai conduttori Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, le ballerine non nascondono la felicità: "Siamo entrambe molto onorate e emozionate di ricoprire questo ruolo. Ci aspettiamo di crescere come artiste e come persone in questa grande famiglia". D'altronde, le due ragazze hanno tanto in comune: oltre a essere state colleghe sul piccolo schermo, nel corpo di ballo di diverse trasmissioni, sono anche amiche nella vita ed ex coinquiline. Si sono conosciute nell'estate 2020, periodo in cui hanno condiviso la stessa casa a Genova. Poi, questa estate, la gioia per la notizia di essere state scelte come eredi di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, le due Veline in assoluto più longeve della storia, con le loro 903 puntate registrate.

Si chiamano Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani - rispettivamente 22 e 20 anni - sono le nuove Veline della 34esima stagione di "Striscia la Notizia". Toscana la prima, italoamericana la seconda, questa non è per loro la prima volta sul piccolo schermo. Dopo la loro partecipazione ad "Amici" di Maria De Filippi, sono state scelte come ballerine in diverse trasmissioni tv. Colleghe in tv e amiche nella vita, "Striscia la Notizia" rappresenta per loro "l'occasione di crescere come artiste e come persone".

Giulia Pelagatti, 22 anni, con i suoi lunghi capelli ricci, è la Velina mora. Nasce a Prato nel 1999 e fin da piccola ama lo sport, dal nuoto al pattinaggio fino al karate. Ma è a 11 anni che scopre la sua vera passione, quella per la danza sportiva, disciplina in cui si distingue a livello internazionale. Il ballo la attrae in ogni sua forma, tanto che qualche anno più tardi si avvicina anche alla danza classica e contemporanea. Se ne rendono conto anche gli insegnanti della più famosa scuola di Italia, quella di Maria De Filippi, quando nel 2016 la scelgono tra gli allievi della nuova edizione. I cinque mesi trascorsi nella scuola di Canale 5 diventano un importante palcoscenico: subito dopo quell'esperienza viene chiamata a far parte del corpo di ballo di diversi programmi, da "Domenica In" a "The Voice", fino a "Colorado" e "Il Cantante mascherato".

Sorridente ed emozionata, per Giulia l'inizio a "Striscia" "è andato stupendamente, ci sentiamo in famiglia. Le persone che lavorano qui ci trasmettono una bella energia. E questo è importante perché quello che dobbiamo fare noi su questo bancone è trasmettere positività a chi ci guarda da casa".

Talisa Jade Ravagnani, ventenne italoamericana, ha i capelli biondi, come la mamma originaria degli Stati Uniti. Nasce a Milano nel 2001, ma già a tre anni si trasferisce a Dubai con la famiglia, dove scopre la passione per lo sport e la danza. Il suo battesimo da ballerina professionista arriva quasi per caso. A 14 anni partecipa infatti a un provino a Los Angeles, dove era andata a far visita alla sorella. Viene scelta. Così entra a far parte della "Millenium Dance Complex", una delle compagnie più conosciute degli States. Da qui ha inizio la sua carriera: partecipa a diversi programmi televisivi Disney e collabora con artisti internazionali. Tra tutte, Selena Gomez, con la quale danza nel videoclip del singolo "Look at me now". L'anno del suo debutto nella tv italiana è il 2019, quando - come Giulia due anni prima - partecipa ad Amici. Tornerà nella scuola di Maria De Filippi anche l'anno successivo, questa volta però da ballerina professionista.

Essere Velina per Talisa è la prova che con coraggio e determinazione - ma anche un po' di impulsività - chiunque può raggiungere i propri obiettivi: "Ho voglia di aiutare tutte le persone che mi guardano da casa a pensare che se ce l'ho fatta io, ce la possono fare tutti. Io ero una ragazza straniera, nessuno mi conosceva. Mi sono buttata in tutto, mi sono trasferita mille volte e sono riuscita ad arrivare qui, sul bancone di "Striscia": per una ragazzina metà italiana come me questo è un sogno".