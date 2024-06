Nel 2022, durante un evento, la stilista emiliana Elisabetta Franchi disse che per "ricoprire le posizioni 'importanti'" nella sua azienda avrebbe puntato su "uomini" di qualsiasi età o su "donne, ma solo sopra i quarant'anni" che, se dovevano far figli o sposarsi, lo avevano già fatto. Oggi il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato il "carattere discriminatorio" di quelle parole e ha condannato la sua società, la Betty Blue spa, a versare 5mila euro di risarcimento all'Associazione nazionale lotta alle discriminazioni. La stessa società dovrà, inoltre, "promuovere" corsi per "tutti i dipendenti" contro la discriminazione di genere.