Concorso vigili del fuoco 2024, 350 posti per diplomati: come partecipare

Il bando è stato pubblicato il 20 giugno e fino al 20 luglio si potranno inviare le domande di partecipazione al concorso. Per presentare la richiesta bisogna avere una età non superiore a 26 anni (il limite è innalzato a 37 per i volontari iscritti da un anno negli appositi elenchi) ed essere in possesso di un diploma di scuola superiore di secondo grado. Inoltre, bisogna essere cittadini italiani, godere dei diritti politici e possedere i requisiti psico-fisici e attitudinali previsti nel decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166 e successive modificazioni, e le qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonché all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo, ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione. Escluso anche chi è stato destituito da pubblici uffici o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento.