Concorso per notaio 2024, bando per 400 posti: requisiti e come fare domanda online

Per poter essere ammessi alla selezione, gli aspiranti notai devono essere in possesso di alcuni requisiti stabiliti dall'articolo 5, numeri da 1 a 5, della legge numero 89/1913. In particolare: essere cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea; avere una età anagrafica superiore ai 21 anni; possedere moralità e condotta incensurate; non avere subito condanne per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a 6 mesi; avere conseguito la laurea in Giurisprudenza oppure la laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza. Inoltre, bisogna essere iscritti fra i praticanti presso un Consiglio notarile e avere svolto un periodo di pratica di 18 mesi, di cui almeno un anno continuativo dopo la laurea. Infine, non bisogna essere stati dichiarati non idonei in cinque precedenti concorsi per esami a posti di notaio.