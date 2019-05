Concerti sold out taroccati, anche Ligabue finisce nel mirino

I numeri dei biglietti venduti e quelli invece dati come omaggio dei concerti di alcuni grandi artisti italiani presentano qualche anomali. A “Striscia la Notizia” si analizza il C1, un documento in cui vengono evidenziati le quantità di tickets venduti, regalati e quelli comprati a pochi centesimi, di un live di Claudio Baglioni si evidenzia come molte persone abbiano potuto partecipare all'evento grazie a dei biglietti gratis. Anche un concerto di Ligabue in Calabria presenta la stessa anomalia: su quasi 12mila tickets venduti il 10% è stato dato in omaggio.



Inoltre, "Striscia la Notizia" ha scoperto delle email di Friends & Partners, la società di Ferdinando Salzano e che era già stata al centro di molte polemiche durante l’ultimo Festival di Sanremo, dove si incentiva i promoter locali ad assicurarsi più presenze per gli eventi di Emma, Biagio Antonacci e altri artisti proponendo tickets anche a pochi centesimi: l'importante era riempire il parterre.