Manovra, regole nuove per i concerti: biglietti nominativi per la sicurezza

Ai concerti come alle partite di calcio. Con la Manovra appena approvata in Senato cambiano infatti le regole per partecipare ai grandi eventi: da luglio per partecipare a uno spettacolo in un impianto in grado di ospitare più di 5mila persone serviranno biglietti nominativi e gli spettatori dovranno essere identificati al momento dell'arrivo, secondo quanto stabilisce un comma del maxiemendamento.