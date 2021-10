Con il lockdown boom di adozioni di cani e gatti, ma ora mancano i vaccini

tgcom24

Durante il lockdown le adozioni di cani e gatti è aumentato incredibilmente per rispondere al bisogno di compagnia. A un anno di distanza però, i nuovi proprietari fanno ancora fatica a trovare i vaccini per i piccoli arrivati. Il boom di adozioni e l'aumento del consumo di materiali per la produzione dei vaccini contro il Covid, hanno infatti prodotto una forte riduzione degli immunizzanti per cani e gatti.