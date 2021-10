Inghilterra, malata terminale dice addio al suo cavallo e ai cani dal letto dell'hospice

Desiderava dire addio ai suoi amati animali, un cavallo (Bob) e due King Charles Spaniel (Monty e Rowley), Jan Holman, 68enne malata terminale ricoverata da un mese all'Hospice of the Good Shephard a Chester, in Inghilterra. Lo staff ha così deciso di farle una sorpresa e di permetterle di salutarli un'ultima volta portandoli al suo capezzale. ′′Non riesco a credere a quello che il personale ha fatto per me", ha commentato la donna.