Comunità ebraica di Roma: "Anpi non partecipi alle commemorazioni del 16 ottobre"

"Chi ha contestato la presenza delle bandiere di Israele e della Brigata Ebraica nei cortei del 25 Aprile, chi non ha saputo difendere senza ambiguità il diritto degli ebrei e di tutti gli italiani a ricordare il contributo della Brigata Ebraica alla Liberazione, chi nelle piazze si è mostrato compiacente verso la violenza Pro-Pal, non può pretendere di presentarsi da noi il 16 come se tutto questo non significasse nulla" ha proseguito Fadlun, invitando l'Anpi a "riflettere sulle proprie responsabilità: abbia la sensibilità, se non il pudore, di fare un passo indietro", ha concluso.