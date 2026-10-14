Il presidente Victor Fadlun: "facciamo un passo indietro"

Comunità ebraica di Roma: "Anpi non partecipi alle commemorazioni del 16 ottobre"

"Non accettiamo chi ha voluto escludere bandiere brigata ebraica e Israele"

14 Ott 2026 - 19:44
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ansa

© Ansa

"Il 16 ottobre è il giorno più doloroso nella storia degli ebrei romani. Il 16 ottobre non può diventare il luogo di nuove lacerazioni. Per questo chiediamo all'Anpi di non partecipare alle nostre commemorazioni". Queste le parole del presidente della comunità ebraica di Roma Victor Fadlun.

Google Preferred Site

16 ottobre, la Comunità ebraica di Roma chiede un passo indietro all'Anpi

  "Chi ha contestato la presenza delle bandiere di Israele e della Brigata Ebraica nei cortei del 25 Aprile, chi non ha saputo difendere senza ambiguità il diritto degli ebrei e di tutti gli italiani a ricordare il contributo della Brigata Ebraica alla Liberazione, chi nelle piazze si è mostrato compiacente verso la violenza Pro-Pal, non può pretendere di presentarsi da noi il 16 come se tutto questo non significasse nulla" ha proseguito Fadlun, invitando l'Anpi a "riflettere sulle proprie responsabilità: abbia la sensibilità, se non il pudore, di fare un passo indietro", ha concluso. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
comunita ebraica
anpi
roma

Sullo stesso tema