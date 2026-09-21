Roma, vandalizzate con la vernice due pietre d'inciampo

Non un caso, secondo Fadlun, che la vernice utilizzata sia dei colori della bandiera palestinese: "Conferma la deformazione della verità e della storia, allora come oggi. Non passerà. Quelle pietre saranno ripulite e continueranno a parlare alle coscienze di tutti. Ci auguriamo che i responsabili siano rapidamente identificati e puniti", ha concluso Fadlun.