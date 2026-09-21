A Trastevere

Roma, vandalizzate con la vernice due pietre d'inciampo

La denuncia di Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica della capitale: "Ancora uno sfregio, una barbarie che si ripete"

21 Set 2026 - 22:10
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Vandalizzate con vernice nera e verde le due pietre d'inciampo a Roma, in zona Trastevere, dedicate a Michele Ezio Spizzichino e Aurelio Spagnoletto, ebrei romani deportati e successivamente deportati ad Auschwitz. "Ancora un oltraggio alla memoria della Shoah romana. Ancora uno sfregio alle pietre d'inciampo", la denuncia di Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica di Roma.

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"Una barbarie che si ripete"

 Secondo il referente si tratta di "una barbarie di allora che si ripete adesso attraverso un atto vile e inaccettabile". Colpire la memoria di due vittime della Shoah, proprio nella notte di Yom Kippur, "significa oltraggiare la comunità ebraica, ma anche la città di Roma e la sua storia. Chi cerca di cancellare quei nomi vuole rendere invisibili le vittime e riabilitare l'odio che le portò alla morte".

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Vernice verde e nera

 Non un caso, secondo Fadlun, che la vernice utilizzata sia dei colori della bandiera palestinese: "Conferma la deformazione della verità e della storia, allora come oggi. Non passerà. Quelle pietre saranno ripulite e continueranno a parlare alle coscienze di tutti. Ci auguriamo che i responsabili siano rapidamente identificati e puniti", ha concluso Fadlun.

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