Comunioni sempre più sfarzose: feste da 5 mila fino a 30mila euro
"Realpolitik" fa i conti in tasca a quei genitori che decidono di organizzare delle feste in maniera sempre più eccentrica
© Da video
Anche le comunioni ormai sono diventate uno show. Negli ultimi tempi quella che doveva essere una cerimonia religiosa, si è trasformata in un evento mondano a tutti gli effetti. "Realpolitik", nella puntata di mercoledì 18 febbraio, ha mandato in onda un reportage che analizza questo fenomeno che sta prendendo piede negli ultimi tempi.
"Una prima comunione può costare dai 5 ai 30mila euro - spiega Sonia Manzella, party planner che si occupa di organizzare questo tipo di eventi -. La richiesta più assurda? Ricordo un tema principesco. La signora mi chiese una carrozza. Il prete ovviamente non è invitato, siamo rispettosi della religione".
Anche le bomboniere tradizionali vengono sostituite: "Una volta, al loro posto, abbiamo realizzato tatuaggi - continua la titolare al programma di Rete 4 -. Un ricordo indelebile, tutti si sono fatti tatuare". Non solo comunioni, anche gender reveal: "Un video di un evento è diventato virale sui social e poi ho ricevuto anche delle chiamate dagli Stati Uniti". Tornando invece a parlare di comunioni, il programma condotto da Tommaso Labate ha fatto visita a un atelier di abiti da sposa che, ovviamente, si dedica anche a realizzare capi per le bambine: "I nostri abiti sono realizzati da sarti professionisti - spiega Giovanna Marinacci, Fashion Stylist -. Qui si arriva a pagare anche 5mila euro per un abito". E poi si passa alla parte scenografica: dalle sculture, ai cantanti, fino a palchi, palloncini e chi più ne più ne metta. Tutti però concordano su una cosa: senza social, queste comunioni costerebbero molto meno.