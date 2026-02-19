Comunioni sempre più sfarzose: feste da 5 mila fino a 30mila euro

Anche le bomboniere tradizionali vengono sostituite: "Una volta, al loro posto, abbiamo realizzato tatuaggi - continua la titolare al programma di Rete 4 -. Un ricordo indelebile, tutti si sono fatti tatuare". Non solo comunioni, anche gender reveal: "Un video di un evento è diventato virale sui social e poi ho ricevuto anche delle chiamate dagli Stati Uniti". Tornando invece a parlare di comunioni, il programma condotto da Tommaso Labate ha fatto visita a un atelier di abiti da sposa che, ovviamente, si dedica anche a realizzare capi per le bambine: "I nostri abiti sono realizzati da sarti professionisti - spiega Giovanna Marinacci, Fashion Stylist -. Qui si arriva a pagare anche 5mila euro per un abito". E poi si passa alla parte scenografica: dalle sculture, ai cantanti, fino a palchi, palloncini e chi più ne più ne metta. Tutti però concordano su una cosa: senza social, queste comunioni costerebbero molto meno.