Comprare casa all'asta: rischi, vantaggi e le regole per non sbagliare

I motivi per i quali un immobile può finire in vendita in un'asta pubblica possono essere diversi. Come spiegato prima, può succedere nel caso in cui i proprietari, privati cittadini, non riescano a fare fronte al finanziamento ricevuto dalla banca per acquistare la casa (o per qualche altro motivo) e, dunque, non potendo più pagare le rate del mutuo ipotecario si vedono portare via la loro abitazione. Un altro caso è quello delle aziende che falliscono: i loro immobili spesso vengono pignorati e poi messi all'asta. Infine, c'è il caso degli enti pubblici che decidono di mettere sul mercato terreni, box, edifici inutilizzati. Le amministrazioni pubbliche non possono vendere questi beni direttamente, ma devono farlo attraverso il tribunale territoriale competente per quel territorio. Sarà lo stesso tribunale, una volta che l'immobile viene messo all'asta, a pubblicare sul proprio sito ufficiale la descrizione del bene, la perizia di un tecnico di fiducia, l'indirizzo del bene, la data dell'asta giudiziaria e la procedura da seguire per partecipare. In tutti questi casi, il ricavato della vendita verrà destinato a ripagare, totalmente o parzialmente, le banche e i creditori del proprietario al quale l'immobile è stato pignorato.