Como, turista austriaca 18enne stuprata dopo una serata in centro

E' stata la giovane a chiedere aiuto e poi a denunciare l'accaduto dopo essere stata portata in ospedale. La violenza è stata commessa da un uomo conosciuto quella sera con cui era rimasta da sola

La giovane, che dopo lo stupro ha chiesto aiuto a un'amica ed è stata portata in ospedale, ha raccontato di aver conosciuto un uomo durante una serata nella zona dei locali di piazza De Gasperi, vicino alla funicolare Como-Brunate. Rimasta sola con lui, la 18enne sarebbe stata quindi violentata. La polizia sta cercando di risalire all'identità dell'uomo.

La zona dei bar e dei ristoranti - La zona di piazza De Gasperi si trova vicino alla funicolare che collega Como a Brunate ed è una zona nota per la presenza di bar e ristoranti ed è tra le più frequentate del capoluogo, soprattutto durante il periodo estivo. La 18enne, che sta trascorrendo la vacanza al lago con un'amica, sarebbe rimasta nella zona fino a notte fonda, dopo l’orario di chiusura dei locali.

Le cure in ospedale - Sull'identità dell'uomo conosciuto quella sera non ci sono ancora informazioni. Dopo gli abusi, la giovane ha raggiunto il bed&breakfast nel quale alloggia con l'amica raccontando l'accaduto, prima di essere portata all’ospedale Sant’Anna, dove è rimasta a lungo per accertamenti e cure.

Indagini in corso - La polizia, che ha raccolto la testimonianza della giovane, ha avviato le indagini per risalire al responsabile. Al vaglio degli investigatori anche le riprese delle telecamere di sicurezza attive nell'area per cercare eventuali immagini utili a ricostruire quanto accaduto.