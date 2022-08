Bologna, turista finlandese stuprata in centro: arrestato un 22enne

La ricostruzione -

Secondo la polizia, la turista è stata aggredita alle 3 di notte in largo Respighi, nel cuore del quartiere universitario, come riferisce il Resto del Carlino. Alcuni ragazzi, dopo essersi accorti di cosa stava accadendo, sono intervenuti per fermare la violenza. Il giovane, allora, ha trascinato la ragazza verso via Indipendenza, ma è stato seguito e trattenuto dal gruppo. Gli agenti, giunti sul luogo richiamati dell'animata discussione in corso, sulla base delle testimonianze ha arrestato il 22enne con l'accusa di violenza sessuale.

Il giovane è già in cella -

filmati delle telecamere

La turista è stata portata in ospedale

La questura sta esaminando ipresenti in zona per raccogliere le prove a carico del giovane, che si trova già nel carcere bolognese della Dozza., dove è stato attivato il protocollo per vittime di violenza sessuale.