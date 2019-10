Como, trovato agonizzante sul ciglio della strada: 22enne muore in ospedale | E' caccia al pirata della strada

Aveva da poco salutato gli amici con i quali aveva trascorso il sabato sera. Non si era fatto lasciare a casa, ma un po' prima perché voleva fare due passi e prendere una boccata d'aria. Gaetano Banfi, 22enne giardiniere di Como, però, a casa non è mai arrivato. E' stato trovato agonizzante con una profonda ferita alla testa, sul ciglio della strada, ed è morto in ospedale. Chi lo ha travolto è poi fuggito. Gli inquirenti danno la caccia a un furgone con l'aiuto delle telecamere della zona.