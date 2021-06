Como, scontro tra barche sul lago: muore uno studente universitario di 22 anni

La ricostruzione - Luca, che viveva con la famiglia a Guanzate, un anno fa aveva conseguito la laurea triennale in Economia. Continuava il suo percorso di studi alla Bocconi. Secondo quanto si è appreso, la vittima e i due feriti, complice il gran caldo di questi giorni, avevano deciso di fare una gita in barca. Il loro motoscafo, noleggiato poche ore prima dell'incidente, era fermo al largo di Lenno, frazione del comune di Tremezzina, di fronte alla celebre Villa del Balbianello, bene culturale che fa parte dei "luoghi del cuore" del Fai.



A un certo punto, è stato travolto dall'imbarcazione con a bordo gli undici turisti belgi appassionati di wakeboard, sport acquatico da tavola che nasce dalla fusione tra lo sci nautico e lo snowboard. L'impatto, violentissimo, è stato fatale per Luca. Sul posto, oltre a vigili del fuoco, carabinieri della stazione di Menaggio e soccorritori, sono intervenuti anche agenti della polizia locale di Tremezzina e i militari del reparto navale della Guardia di Finanza di Como. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e valutare eventuali responsabilità penali.



I due feriti - sotto shock - sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. La ragazza belga ai comandi dell'altro motoscafo ha riferito alla polizia locale di Tremezzina di non avere visto l'altra imbarcazione: la loro procedeva a velocità sostenuta, tanto da avere la prua alzata. Le indagini sulla tragedia sono condotte dalla Guardia di Finanza.