Ponte Chiasso (Como), alla frontiera con 10 milioni di dollari in assegni: denunciato un pensionato

Un pensionato di 64 anni con precedenti è stato denunciato perché, mentre si accingeva a entrare nel territorio italiano proveniente dalla Svizzera, sarebbe stato trovato in possesso di 10 milioni di dollari in "traveller's cheque", assegni molto in uso per i viaggi fino a qualche anno fa e che possono essere cambiati in contanti. L'episodio è avvenuto al valico stradale di Ponte Chiasso (Como). La guardia di finanza ha perquisito l'auto dell'uomo, che aveva dichiarato di non avere con sé valori: gli assegni sarebbero stati nascosti in parte sotto il sedile della vettura, in parte nel bagaglio al seguito, mentre altri in una busta separata.