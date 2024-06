Como, richiede la carta d'identità valida per l'espatrio ma è ricercato: arrestato un 49enne

L'arresto è seguito agli accertamenti che il Comune di Como ha chiesto alla Questura in merito alla richiesta del 49enne, già in possesso di una carta d’identità, non valida per l'espatrio, rilasciata nel gennaio di quest'anno. I poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, che hanno acquisito la richiesta, hanno accertato il 49enne doveva scontare una pena residua di 32 giorni di reclusione e si sono subito messi alla ricerca dell'uomo che è stato rintracciato a Como nel quartiere di Sagnino, mentre svolgeva attività sociale per una comunità comasca. L'uomo è stato prelevato e accompagnato in Questura, dove, una volta notificato il provvedimento, è stato trasferito nella Casa Circondariale di Como.