L'episodio ha avuto origine all'interno del Pronto Soccorso della struttura, dove la donna si trovava in attesa di una visita medica. In evidente stato di alterazione psicofisica, la donna ha improvvisamente dato in escandescenze, scagliandosi contro un infermiere in turno e danneggiando una porta a soffietto del reparto. Sul posto, allertati dal personale in servizio, i carabinieri della Stazione di Pognana Lario che hanno bloccato la donna. L'infermiere aggredito è stato medicato dai colleghi e giudicato guaribile con una prognosi di 15 giorni, mentre la donna è stata arrestata.

