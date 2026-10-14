Dai dati dello studio emerge un miglioramento sul fronte dell'assistenza di prossimità: nel 2024 l'Assistenza domiciliare integrata (Adi) ha raggiunto circa 1,7 milioni di persone, con una crescita media annua del 12,5% dal 2019, e copre il 9,4% degli over 64, numero che si avvicina al target Pnrr del 10%. Quanto alle Case della Comunità, nonostante gli investimenti del Pnrr mancherebbero 297 strutture, pari al 22% dell'obiettivo, per arrivare a una ogni 50mila abitanti entro il 2030. Servono ancora circa 1,1 miliardi, per oltre l'80% delle strutture in Lombardia, Lazio, Campania e Puglia. Le Case della comunità sono presidi socio-sanitari territoriali del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) introdotte nel 2022 e finanziate dal Pnrr, pensate come punti di riferimento di prossimità utili a integrare cure sanitarie e servizi sociali, riducendo gli accessi inutili agli ospedali.

