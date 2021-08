Per gli adolescenti con malattie per le quali la vaccinazione è raccomandata, invece, emerge l'obbligo dei genitori (o dei rappresentanti legali) di garantire il miglior interesse "con ricorsi al comitato di etica clinica o ad uno spazio etico e, come extrema ratio, al giudice tutelare".

Nessun obbligo se il minore rifiuta Nel caso in cui l'adolescente rifiuta la vaccinazione a fronte del consenso dei genitori, il Comitato ritiene "importante e auspicabile che l'adolescente sia informato che la vaccinazione è nell'interesse della sua salute, della salute delle persone prossime e della salute pubblica ma appare corretto non procedere all'obbligo di vaccino in mancanza di una legge, ma porre in essere misure atte a salvaguardare la salute pubblica". In caso di contrasto tra le parti, la volontà va certificata per esplicitare con la massima chiarezza le posizioni.