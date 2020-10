"Come ti sei ammalato? Coi tg": è polemica per la vignetta di Mancini | Poi il ct precisa: "Volevo sdrammatizzare"

Una vignetta pubblicata su Instagram , con un malato su un letto d'ospedale e un'infermiera. Lei gli chiede: "Hai idea di come ti sei ammalato?" e lui risponde: "Guardando i tg". Una provocazione come se ne leggono tante sui social, soprattutto da chi minimizza la gravità dell'epidemia. A pubblicarla però è stato l'allenatore della nazionale di calcio, Roberto Mancini . Un gesto che sta suscitando polemiche: c'è già chi invoca le sue dimissioni. Il ct ha poi aggiunto su Twitter: "Volevo sdrammatizzare".

Pioggia di critiche - I commenti - praticamente tutti critici - si susseguono: "Vada a dirlo alle famiglie delle vittime di Covid". "Evidentemente visitare il cimitero di Bergamo non gli è bastato". C'è chi spera, con ironia, che a breve il ct annunci l'hackeraggio del suo profilo.

Polemica con Speranza - Non è la prima volta che Mancini dice la sua sul virus. Il 6 ottobre, nella conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro la Moldova, aveva risposto così al ministro della Salute Roberto Speranza, che aveva giudicato il tema delle scuole prioritario rispetto al calcio e alla riapertura degli stadi: "Si dovrebbe pensare, prima di parlare. Lo sport è un diritto di tutti esattamente come la scuola. É una parte importante della società. Resto della mia idea, non sono condizionabile. Sono a favore della riapertura degli stadi in percentuale".