Collaborazioni con Israele, direttore Normale: "Nessun boicottaggio"

Sulle collaborazioni della Scuola Normale di Pisa anche con Israele, il direttore Luigi Ambrosio spiega così la mozione approvata a maggioranza il 26 marzo: "Noi non boicottiamo e non chiediamo a nessuno di boicottare".

Poi, precisano di voler are chiarezza dopo le polemiche, chiarisce il senso del testo: "In questo momento storico riteniamo doveroso e urgente promuovere una riflessione non solo interna, ispirata dall'Articolo 11 della nostra Costituzione, in merito al rischio di cosiddetto 'dual use', civile ma potenzialmente anche militare, di alcune ricerche scientifiche e tecnologiche. E' in quest'ottica che abbiamo chiesto al ministero degli Esteri di riconsiderare attentamente i bandi di cooperazione con tutti gli Stati esteri".