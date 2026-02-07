Cogne, scalatore resta incastrato sotto il ghiaccio e muore

Uno scalatore è morto nella serata di sabato su una cascata di ghiaccio a Lillaz (Cogne), in Valle d'Aosta. Il decesso è stato causato da un errore tecnico nella discesa che ha portato l'uomo, di nazionalità straniera, a entrare nell'acqua gelida che scorre sotto il ghiaccio, incastrandosi diversi metri più in basso. La dinamica è ancora in fase di valutazione. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano e la guardia di finanza di Entreves. L'uomo è stato calato alla base della cascata, ma era già morto.