Macabro ritrovamento in un campo a Codroipo (Udine): rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo. Era rivolto a pancia in sù con il volto completamente bruciato, poggiato su delle grandi canalette di cemento da irrigazione. Accanto a lui, una tanica di benzina, un accendino e una bottiglia di acido muriatico. A scoprirlo sarebbe stato un addetto al Consorzio di Bonifica Friulana.
Il ritrovamento
La salma è stata rinvenuta poco dopo le 10 all'interno di una canaletta di scolo lungo la strada di Biauzzo, a poche centinaia di metri dall'omonima frazione, da un dipendente del Consorzio diretto al lavoro, che ha dato l'allarme. L'uomo ha immediatamente allertato i carabinieri della stazione di Codroipo. Poi, l’arrivo di elisoccorso e vigili del fuoco.
I reperti
Saranno sottoposti agli accertamenti degli investigatori gli oggetti ritrovati accanto al cadavere reso irriconoscibile dalle fiamme. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, dal gesto estremo all'omicidio. Sul posto, assieme al magistrato della Procura di Udine e ai carabinieri, sta operando il medico legale Carlo Moreschi.
Il luogo del delitto
Secondo quanto riportato da Rai News, l’uomo che ha trovato il corpo, gestisce l’irrigazione dei campi per conto del consorzio. In quella zona, inoltre, risiedono due anziani. La vittima, secondo gli inquirenti potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Sul posto il Pm Andrea Gondolo, indaga con i carabinieri del comando provinciale di Udine e il nucleo investigativo.