La salma è stata rinvenuta poco dopo le 10 all'interno di una canaletta di scolo lungo la strada di Biauzzo, a poche centinaia di metri dall'omonima frazione, da un dipendente del Consorzio diretto al lavoro, che ha dato l'allarme. L'uomo ha immediatamente allertato i carabinieri della stazione di Codroipo. Poi, l’arrivo di elisoccorso e vigili del fuoco.