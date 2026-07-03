Messico, ritrovato il cadavere della giornalista Roxana Guzmán: era stata sequestrata un mese fa
La reporter era diventata un obiettivo dei gruppi criminali per la sua attività di denuncia nel portale "Pulso Nanchiteco". Nel 2017 era stato assassinato suo marito e lei era stata costretta ad abbandonare Veracruz
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Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno 2026 nella località di Nanchital dello Stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la Procura locale in una nota, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei quattro agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione nel sequestro su incarico dei cartelli della droga.
Era nel mirino dei cartelli della droga
Guzmán era diventata un obiettivo dei gruppi criminali per la sua attività di denuncia nel portale "Pulso Nanchiteco". Nel 2017 era stato assassinato suo marito e lei era stata costretta ad abbandonare Veracruz. Il giorno del sequestro la giornalista era riuscita a trasmettere dal vivo sui social il momento in cui uomini armati fecero irruzione nella sua abitazione.