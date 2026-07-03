Messico, ritrovato il cadavere della giornalista Roxana Guzmán: era stata sequestrata un mese fa

Guzmán era diventata un obiettivo dei gruppi criminali per la sua attività di denuncia nel portale "Pulso Nanchiteco". Nel 2017 era stato assassinato suo marito e lei era stata costretta ad abbandonare Veracruz. Il giorno del sequestro la giornalista era riuscita a trasmettere dal vivo sui social il momento in cui uomini armati fecero irruzione nella sua abitazione.