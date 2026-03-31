Shelly Kittleson, chi è la giornalista rapita e liberata in Iraq che collabora anche con testate italiane

Shelly Kittleson ha focalizzato la sua carriera sul Medio Oriente. Negli ultimi anni ha seguito ampiamente conflitti in Siria, Iraq e Afghanistan spesso come corrispondente per Al Monitor e non solo. I suoi articoli e analisi sono stati pubblicati su Foreign Policy, Syria Deeply, Il Foglio e altri media. In Italia, nel 2012 ha realizzato un documentario radiofonico in cinque puntate per Radio Rai Tre sul sistema giudiziario afghano, ha partecipato a un’esposizione fotografica a Torino per donne fotogiornaliste in zone di guerra e nel 2017 ha ricevuto il Premio Caravella per il reportage da zone di conflitto.