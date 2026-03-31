Shelly Kittleson, chi è la giornalista rapita e liberata in Iraq che collabora anche con testate italiane
La reporter era stata prelevata da uomini armati vicino al Palestine Hotel
La giornalista americana Shelly Kittleson è stata rapita e poi liberata nel centro di Baghdad da un gruppo armato, nei pressi del Palestine Hotel. Lo riportano l’emittente irachena Shafaq News e Alarabiya, citando fonti della sicurezza e del ministero degli Interni. Le forze irachene hanno avviato operazioni di ricerca e hanno arrestato uno dei rapitori, mentre gli altri sono fuggiti con la donna. La reporter attualmente si troverebbe in ospedale con delle ferite causate dal ribaltamento dell'auto sui viaggiava.
Collaborazioni italiane
Kittleson collabora con diversi media italiani. Nella giornata di oggi è stato pubblicato sul Il Foglio il suo ultimo articolo dal titolo "Il prezzo della neutralità curda. Gli attacchi nel Kurdistan iracheno". Cinque giorni fa aveva pubblicato un report per Middle East Uncovered dal titolo "La Siria può sostenere la sua stabilità in mezzo all’escalation regionale?", dopo un viaggio nella Repubblica Araba di Siria. Tra le collaborazioni italiane spicca anche quella con l'Ispi (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale).
Chi è Kittleson
Shelly Kittleson ha focalizzato la sua carriera sul Medio Oriente. Negli ultimi anni ha seguito ampiamente conflitti in Siria, Iraq e Afghanistan spesso come corrispondente per Al Monitor e non solo. I suoi articoli e analisi sono stati pubblicati su Foreign Policy, Syria Deeply, Il Foglio e altri media. In Italia, nel 2012 ha realizzato un documentario radiofonico in cinque puntate per Radio Rai Tre sul sistema giudiziario afghano, ha partecipato a un’esposizione fotografica a Torino per donne fotogiornaliste in zone di guerra e nel 2017 ha ricevuto il Premio Caravella per il reportage da zone di conflitto.