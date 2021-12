Codice della strada, in quanti si fermano per fare attraversare i pedoni?

La riforma del codice della strada è entrata in vigore. Tra le nuove disposizioni, oltre a quelle riguardanti i monopattini e l’utilizzo di device mentre si è al volante, è stata introdotta una norma a tutela dei pedoni: le auto si devono fermare, quando una persona si sta avvicinando alle strisce pedonali per attraversare. Ma in quanti si fermano realmente?

"Mattino Cinque" ha fatto l’esperimento sulle vie di Roma e di Milano. Nella Capitale una complice ha provato ad attraversare più volte sulle strisce pedonali: in più di un'occasione ha trovato conducenti indisciplinati, che non si fermavano e ha rischiato di essere investita.

Non è andata molto meglio a Milano. L'inviato ha provato ad attraversare la strada, ma un’auto ha quasi investito i due cani al guinzaglio di un pedone che gli camminava a fianco.

Bilancio negativo, dunque, in entrambe le città, in attesa che gli automobilisti facciano loro le nuove norme del codice della strada.