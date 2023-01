Cocer Carabinieri: esclusi dalla legge di Bilancio, il premier Meloni ci incontri

Il Co.Ce.R.

Carabinieri ritiene "necessario e indifferibile un urgente incontro con il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, per affrontare concretamente lo stato di disagio vissuto dai carabinieri e da tutti i colleghi delle altre forze di polizia e forze armate, non considerati minimamente nella recente Legge di bilancio". "Consapevoli delle difficoltà del momento e unanimi nel considerare importante la risoluzione del caro energia - spiega il Co.Ce.R. in una nota - il personale in uniforme, che nonostante tutto continua a garantire la sicurezza dei cittadini nel territorio nazionale e al di fuori di esso, ha bisogno di risposte concrete su aspetti che incidono drasticamente sul benessere degli operatori e sulla loro motivazione".