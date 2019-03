15 marzo 2019 12:45 Clima, studenti in piazza in tutto il mondo: oltre 180 manifestazioni in Italia La protesta a sostegno della battaglia ambientalista della 16enne attivista svedese Greta Thunberg

Niente scuola oggi per gli studenti di ogni parte del mondo che manifestano per sostenere la battaglia ambientalista dell'attivista 16enne svedese Greta Thunberg. Per lei è stato anche proposto il Nobel per la pace. Negli Stati Uniti la protesta è anche una sfida al presidente Donald Trump, dopo il suo strappo agli accordi di Parigi sul clima. Mentre in Italia sono oltre 180 le piazze coinvolte.

A Milano 30mila studenti in marcia - Sono oltre 30mila, secondo gli organizzatori, gli studenti di Milano partiti da largo Cairoli in marcia per manifestare a tutela dell'ambiente. "Chi ci governa ha permesso a poche persone di arricchirsi guadagnando miliardi inquinando il pianeta - hanno spiegato gli organizzatori -. Il tempo è scaduto e se non si cambia noi non potremo avere un futuro". A guidare il corteo, uno dei 182 previsti per oggi, è un ecologico risciò. I ragazzi, con il volto dipinto di verde, attraverseranno il centro e arriveranno in piazza Scala, davanti Palazzo Marino, sede del comune e luogo simbolo della citta'.

Roma, 6mila ragazzi sfilano ai Fori Imperiali - Sono almeno 6mila, secondo le stime della Questura, gli studenti che partecipano alla sciopero per il clima a Roma. Il corteo è partito dal Colosseo e ha percorso via dei Fori imperiali, arrivando a fianco dell'Altare della Patria.

Migliaia in corteo a Bari, 11 piazze in Puglia - Diverse migliaia di persone, almeno 6mila secondo la questura, partecipano al corteo appena partito da piazza Diaz a Bari per il Global Strike For Future degli studenti. In Puglia sono 11 le piazze che hanno aderito a Fridays For Futuro: San Severo, Manfredonia, Andria, Trani, Altamura, Bari, Monopoli, Taranto, Ostuni, Brindisi e Lecce.



"Vogliamo futuro", 10mila in corteo a Torino - Almeno 10 mila persone, giovani e giovanissimi, sono scesi in piazza a Torino. Ad aprire il corteo lo striscione di Friday is Future con la scritta "Cambiamo il sistema non il clima". "Questo corteo non è una passeggiata, la nostra voce dev'essere ascoltata", è lo slogan scandito dai manifestanti alla partenza del corteo.



Firenze, 10mila in corteo - Circa diecimila manifestanti si sono radunando in piazza Santa Croce a Firenze per la manifestazione nell'ambito dello sciopero mondiale per il clima.



A Trento oltre 2mila persone in corteo - Migliaia di persone, oltre 2mila secondo le stime delle forze dell'ordine, stanno manifestando a Trento per la Marcia globale per il clima. Lo scopo è denunciare l'inerzia "della politica e della società di fronte al cambiamento climatico".



Folla in corteo a Cagliari - Tantissimi in piazza anche a Cagliari simbolicamente accanto a Greta. In prima fila i bambini dell'asilo e delle elementari con i loro lavoretti fatti in casa: cartelli e disegni.



Cortei in Basilicata - Centinaia gli studenti che hanno sfilato per le strade di Potenza, così come a Matera, dove gli studenti hanno chiesto di essere ascoltati dal consiglio comunale, Policoro (Matera), Maratea e Lauria (Potenza).

