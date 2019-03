La mobilitazione di Greta e degli studenti per salvare il clima: inizia il "contagio verde"

La studentessa sedicenne svedese Greta Thunberg che da settembre 2018 ogni venerdi salta le lezioni per protestare contro l’inquinamento globale davanti al Parlamento di Stoccolma, con tanto di cartelli dai caratteri e dai toni forti e ultimativi, oltre ad essere stata “nominata” sui social come donna dell’anno nel suo Paese, ha ricevuto la candidatura al Premio Nobel per la pace. La sua iniziativa è stata virale e il "contagio verde" si è diffuso in tutto il pianeta, coinvolgendo milioni di studenti che domani scenderanno in piazza – senza alcun patrocinio o bandiera – per proporre il tema dell’emergenza climatica all’attenzione dei governi di tutto il mondo e per sensibilizzare l’opinione pubblica su una situazione che si va facendo drammatica in modo esponenzialmente crescente e accelerato.