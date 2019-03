15 marzo 2019 10:47 Clima, oggi studenti in piazza in tutto il mondo | Oltre 180 le manifestazioni in Italia La protesta a sostegno della battaglia ambientalista della 16enne attivista svedese Greta Thunberg

Gli studenti di ogni parte del mondo oggi non andranno a scuola e manifesteranno per sostenere la battaglia ambientalista dell'attivista 16enne svedese Greta Thunberg. Per lei è stato anche proposto il Nobel per la pace. Negli Usa la protesta è anche una sfida a Trump, dopo il suo strappo agli accordi di Parigi sul clima. Oltre 180 le piazze coinvolte in Italia.

A Milano 30mila studenti in marcia - Sono oltre 30mila, secondo gli organizzatori, gli studenti di Milano partiti da largo Cairoli in marcia per manifestare a tutela dell'ambiente. "Chi ci governa ha permesso a poche persone di arricchirsi guadagnando miliardi inquinando il pianeta - hanno spiegato gli organizzatori -. Il tempo è scaduto e se non si cambia noi non potremo avere un futuro". A guidare il corteo, uno dei 182 previsti per oggi, è un ecologico risciò. I ragazzi, con il volto dipinto di verde, attraverseranno il centro e arriveranno in piazza Scala, davanti Palazzo Marino, sede del comune e luogo simbolo della citta'.

Clima, studenti in piazza anche in Italia Ansa 1 di 14 Ansa 2 di 14 Ansa 3 di 14 Ansa 4 di 14 Ansa 5 di 14 Ansa 6 di 14 Ansa 7 di 14 Ansa 8 di 14 Ansa 9 di 14 Ansa 10 di 14 Tgcom24 11 di 14 Tgcom24 12 di 14 Tgcom24 13 di 14 Corteo a Milano Tgcom24 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Migliaia in corteo a Bari, 11 piazze in Puglia - Diverse migliaia di persone, almeno 6mila secondo la questura, partecipano al corteo appena partito da piazza Diaz a Bari per il Global Strike For Future degli studenti. In Puglia sono 11 le piazze che hanno aderito a Fridays For Futuro: San Severo, Manfredonia, Andria, Trani, Altamura, Bari, Monopoli, Taranto, Ostuni, Brindisi e Lecce.



"Vogliamo futuro", 10mila in corteo a Torino - Almeno 10 mila persone, giovani e giovanissimi, sono scesi in piazza a Torino. Ad aprire il corteo lo striscione di Friday is Future con la scritta "Cambiamo il sistema non il clima". "Questo corteo non è una passeggiata, la nostra voce dev'essere ascoltata", è lo slogan scandito dai manifestanti alla partenza del corteo.



Firenze, 10mila in corteo - Circa diecimila manifestanti si sono radunando in piazza Santa Croce a Firenze per la manifestazione nell'ambito dello sciopero mondiale per il clima.



A Trento oltre 2mila persone in corteo - Migliaia di persone, oltre 2mila secondo le stime delle forze dell'ordine, stanno manifestando a Trento per la Marcia globale per il clima. Lo scopo è denunciare l'inerzia "della politica e della società di fronte al cambiamento climatico".