Clima, Miriam Martinelli: “Ogni venerdì in piazza per salvare il pianeta”

“Siamo qui per chiedere ai potenti della Terra di compiere atti concreti per fermare il cambiamento climatico ”, a parlare ai microfoni di "Mattino Cinque", da piazza Castello a Milano, è Miriam Martinelli, la studentessa sedicenne diventata il simbolo in Italia delle proteste contro il climate change. Un impegno che Miriam, come l'attivista svedese Greta Thunberg, sta portando avanti da quando era solo una bambina.



E' da dicembre 2018, che la studentessa partecipa ai cosiddetti "Fridays for future", i venerdì per il futuro. “Ogni settimana scendo in piazza della Scala per manifestare, ha dichiarato Miriam. Ho l'appoggio dei miei genitori e anche dei professori che però potrebbero bocciarmi per le troppe assenze". La sedicenne milanese protesta per salvaguardare il "diritto di invecchiare", lo stesso di cui "hanno goduto le generazioni precedenti alle nostre". "Qualcuno - conclude Miriam - per propri interessi economici ci sta rubando il futuro".