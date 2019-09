Clima, Greta: Buona fortuna a chi manifesta, il cambiamento arriva

"Buona fortuna a tutti quelli che manifestano in tutto il mondo. Il cambiamento sta arrivando". Lo scrive l'attivista Greta Thunberg su Twitter prendendo come esempio la manifestazione in corso in Nuova Zelanda, i primi a scendere in piazza per il fuso orario: "Aprite la strada verso il secondo venerdì di #WeekForFuture. I primi report parlano di 170mila persone alle manifestazioni per il clima. Il 3,5% della popolazione...".