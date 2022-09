Clima, Fridays For Future: venerdì cortei in 70 città italiane

Venerdì, in occasione dello sciopero globale per il clima che si svolge in contemporanea in tutto il mondo, ci saranno cortei e manifestazioni anche in 70 città italiane.

Come spiega Fridays for Future, lo sciopero rappresenta l'occasione per "portare al centro del dibattito pubblico i temi e le misure necessarie per risolvere la crisi climatica". Secondo il movimento ambientalista, l'obbiettivo è anche "garantire supporto alle persone più colpite dagli effetti della crisi energetica".