Classifica internazionale delle università, il Politecnico di Milano al top

L'università italiana è tra le migliori al mondo. Secondo la “Qs World University Rankings”, classifica consultata ogni anno da 70milioni di studenti e famiglie, il nostro paese si conferma al settimo posto per eccellenze universitarie, terzo in Europa, dopo regno unito e Germania. Medaglia d'oro al politecnico di Milano, il miglior ateneo nel nostro paese per il quinto anno consecutivo. Nella lista figurano 34 atenei italiani, 5 in più rispetto al 2018.

Una mappa creata analizzando più di 1.200 istituti e stilata in base a criteri come il grado di innovazione, l’importanza data alla ricerca scientifica e al curriculum dei docenti. Spicca la performance della scuola superiore Sant'Anna di Pisa, decima al mondo per l'impatto delle sue pubblicazioni. Fra le new entry ci sono Parma, Udine, Salerno e Bari. A meritare la corona di miglior università al mondo è il Massachusetts Institute of Technology (Mit), nel distretto americano di Boston.