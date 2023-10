Civitanova Marche, bimbo di 2 anni precipita dal quarto piano: è in gravi condizioni

Cosa è successo

I genitori del bimbo si sono subito precipitati in strada correndo a cercare aiuto fino alla vicina provinciale maceratese fermando le macchine. Sembra infatti che la zona fosse scarsamente illuminata. Sono in corso le indagini della polizia per chiarire la dinamica dell'incidente. Ai soccorritori la mamma ha ripetuto continuamente “mi sono distratta un attimo“ proprio in quel momento il bambino è riuscito ad arrampicarsi sulla ringhiera e a cadere giù nel vuoto. “Ho sentito un tonfo fuori dalla finestra come qualcosa che sbatteva sulla ringhiera, mi sono affacciata e subito non mi sono accorta di nulla perché sul retro del palazzo non ci sono luci. Era tutto buio e dopo di me si è affacciata la vicina del piano di sotto e con le torce dei cellulari abbiamo fatto luce per capire cosa fosse accaduto e abbiamo visto il corpo del bambino disteso a terra. Mi sono sentita male e subito dopo abbiamo visto il padre e sentito il suo grido disperato. Ha preso in braccio il bambino e di corsa si è diretto verso la strada. Una scena straziante, indimenticabile”, questa la testimonianza di una vicina di casa riportata dal Resto del Carlino.