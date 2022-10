Cittadinanzattiva: undicesimo crollo da avvio anno scolastico

Sono undici i crolli in 30 giorni, secondo Cittadinanzattiva, dall'inizio dell'anno scolastico.

Quello di martedì alla facoltà di Lingue a Cagliari segue altri 10 casi in scuole e università. Fatti simili sono accaduti nella elementare di Dello (BS), nella media Gennari di Maratea (PZ), alla Vittorino da Feltre di Adria (RO), nell'istituto Fermi-Leonardo da Vinci di Empoli, nell'istituto di via Agnano di Napoli, nella Palestra della Muratori di Castiglione d'Adda (Lo), nell'ateneo di Fisciano (Salerno), nella elementare di via Fiuggi a Roma, alla primaria Doria di Vallecrosia (IM), al Liceo Cavour a Roma.