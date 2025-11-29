Città della Pieve, uomo e donna trovati morti in casa: ipotesi femminicidio-suicidio

Possibile femminicidio-suicidio in un'abitazione di Pò Bandino, frazione nel territorio di Città della Pieve (Perugia), dove sono stati rinvenuti senza vita i corpi di un uomo e di una donna, entrambi sessantenni. Secondo quanto emerge dalle prime verifiche, i due avrebbero avuto in passato una relazione. I corpi sono stati trovati nella casa dove viveva la donna. Dai primi accertamenti, pare che l'arma utilizzata sia stata una pistola.