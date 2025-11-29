Città della Pieve, uomo e donna trovati morti in casa: ipotesi femminicidio-suicidio

© Carabinieri
Possibile femminicidio-suicidio in un'abitazione di Pò Bandino, frazione nel territorio di Città della Pieve (Perugia), dove sono stati rinvenuti senza vita i corpi di un uomo e di una donna, entrambi sessantenni. Secondo quanto emerge dalle prime verifiche, i due avrebbero avuto in passato una relazione. I corpi sono stati trovati nella casa dove viveva la donna. Dai primi accertamenti, pare che l'arma utilizzata sia stata una pistola.
L'uomo risulterebbe pensionato, mentre la donna lavorava come impiegata ed era madre di un figlio.