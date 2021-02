Cisl: con Bianchi al lavoro per prof a scuola dall'1 settembre

Ansa

Quello dei sindacati con il ministro Bianchi sul tema della scuola è stato "un incontro molto positivo". Lo ha detto Maddalena Gissi, segretaria generale Cisl Scuola, spiegando che "abbiamo già definito i temi che affronteremo nei tavoli per garantire che i professori siano in cattedra già l'1 settembre: mobilità, reclutamento e sicurezza". La definizione delle cattedre serve per evitare di avere vuoti di organico all'inizio dell'anno scolastico.