Ciro Grillo e i tre amici condannati per stupro di gruppo, le motivazioni della sentenza: "Vittima pienamente attendibile"

Nelle 72 pagine del provvedimento, il collegio presieduto da Marco Contu ricostruisce i fatti avvenuti nel luglio del 2019 in Costa Smeralda, all'interno della villa di proprietà di Beppe Grillo, comico e fondatore del Movimento 5 Stelle. Secondo la ricostruzione dei giudici, dopo aver conosciuto una studentessa italo-norvegese di 19 anni e una sua amica diciottenne, i quattro giovani le avrebbero invitate nella struttura, dove si sarebbe poi consumata la violenza nei confronti di una delle due ragazze.



Il tribunale esclude in modo netto qualsiasi ipotesi di consenso, sottolineando come i rapporti si siano svolti in un contesto di costrizione e di impossibilità di reazione da parte della giovane, aggravato da una condizione di fragilità. I giudici, infatti, escludono "senz'altro un'ipotesi di consenso da parte della stessa, dato che si sono consumati in un contesto di costrizioni e impossibilità di reagire da parte della ragazza che denotano la particolare brutalità del gruppo, coeso fin da principio, e che ha agito in un contesto predatorio e prevaricatorio non tenendo in considerazione alcuna lo stato di fragilità in cui versava la ragazza".