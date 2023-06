Cinque vele: in Sardegna il mare più bello, Toscana al secondo posto

Quest'anno sono ben sette le aree segnalate nell'isola, a partire da Baunei (Nuoro) , prima in classifica. Seconda Regione è la Toscana , con quattro località, terze a pari merito Puglia e Campania , Sicilia con due. Premiate anche Basilicata e Calabria , new entry quest'anno con Tropea.

I criteri La guida passa in rassegna oltre 400 comuni costieri italiani premiando con il massimo riconoscimento, le Cinque Vele, quanti hanno saputo coniugare al meglio territori e luoghi d'eccellenza con coraggiose e innovative strategie di sviluppo sostenibili.

Sono 21 le località che hanno ottenuto il vessillo più ambito delle Cinque Vele distribuite in 7 regioni.

Sardegna La Sardegna è risultata ancora una volta la Regione più premiata con 7 località. Lo scorso anno ottenne il primato di Regione con il mare più bello con sei località premiate. Al primo posto nel 2023 si posiziona Baunei (Nu), località che da tempo ha adottato la strategia del "numero chiuso", denominato in maniera meno "elitaria" con l'espressione "numero comodo", a esprimere un limite di capienza che permetta la giusta convivenza tra l'ambiente e i fruitori dello stesso. Tra le altre località sarde premiate con le Cinque Vele si trovano Domus de Maria (Su), nel sud dell'isola, Bosa (Or) e Cabras (Or), con l'Area Marina Protetta della Penisola del Sinis e l'isola di Mal di Ventre, nella costa di nord ovest. E ancora, Posada (Nu), Budoni (Ss) e Santa Teresa di Gallura (Ss) nel tratto di litorale nord orientale.

Toscana In Toscana le Cinque Vele sventolano fra le province di Grosseto e Livorno e, in particolare, sull'isola di Capraia (Li) e, più a sud, nei Comuni maremmani di Castiglione della Pescaia (Gr), dell'isola del Giglio (Gr) e di Capalbio (Gr).

Puglia e Campania Per quanto riguarda la Puglia, accanto alla conquista del podio da parte di Nardò (Le) - seconda in classifica generale - e alla conferma di Porto Cesareo (Le), entrambe nell'Alto Salento Jonico, fa notizia la new entry di Vieste (Fg) nel Gargano, premiata per la prima volta. In Campania, lungo la costa cilentana, le Cinque Vele sventolano a Pollica-Acciaroli-Pioppi (Sa), terza in classifica generale, a San Giovanni a Piro (Sa) e a San Mauro Cilento (Sa).

Sicilia In Sicilia il vessillo più ambito sventola su due comuni isolani, quelli di Pantelleria (Tp) e di Santa Marina Salina (Me).

Basilicata e Calabria In Basilicata, si conferma a Cinque Vele anche il comune di Maratea (Pz) mentre la Calabria, come detto, fa il suo ingresso con Tropea.

I laghi Non solo le località marine, ma anche quelle lacustri sono state oggetto dell'analisi e premiazione all'interno della Guida di Legambiente e Touring Club Italiano. Sono 12 i comuni sui laghi, distribuiti in 6 regioni, che hanno ottenuto la bandiera delle Cinque Vele. Tra questi è il caso di segnalare la new entry di Scanno (Aq), sul lago omonimo in Abruzzo.

Le province autonome di Trento e Bolzano si confermano tradizionalmente le più premiate con 4 località e la conquista del primo posto in classifica con il comune di Molveno (Tn), vero avamposto di una rivoluzione lenta che, sul modello della località marittima di Baunei, si è posto l'obiettivo di ripensare le strategie di sviluppo turistico del territorio e contingentare il carico di ospiti, mettendo in atto uno studio per individuare il "numero giusto" di presenze che assicuri l'equilibrio tra chi vive il paese, chi lo visita e l'ambiente. Tra le altre località lacustri che hanno ottenuto il massimo riconoscimento in Trentino c'è anche Ledro (Tn) sul lago omonimo; in Alto Adige ci sono Fiè allo Sciliar (Bz) sul lago di Fiè, Appiano sulla strada del vino (Bz) sul lago di Monticolo.

Premiate 2 località per il Veneto: Alpago (Bl) sul Lago di Santa Croce e Sospirolo (Bl) sul Lago del Mis; in Toscana confermate le Cinque Vele a Massa Marittima (Gr) sul lago dell'Accesa. Ulteriore conferma rispetto allo scorso anno a due località piemontesi: Avigliana (To) sul lago omonimo e Cannero Riviera (Vb) sul Lago Maggiore. Per la Lombardia, si confermano come migliori località Toscolano Maderno (Bs) e Gardone Riviera (Bs), entrambe sulla riva occidentale del Lago di Garda. Proprio in quest'ultima località si è tenuta la cerimonia di consegna delle Cinque Vele ai comuni dei laghi.