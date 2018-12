La tragedia, nella quale sono morti i 5 ragazzi e una donna alla discoteca La Lanterna di Corinaldo, si è svolta durante una festa che ha coinvolto 5 istituti di Senigallia. Le vittime sono Asia Nasoni, 14enne di Senigallia; Daniele Pongetti, 16enne di Senigallia; Benedetta Vitali, 15enne di Fano; Matttia Orlandi, 15enne di Frontone; Emma Fabini, 14enne di Senigallia; Eleonora Girolimini, 39enne di Senigallia, mamma di quattro figli, tra cui l'11enne che aveva accompagnato all'evento e che si è salvata. Tra i feriti 7 sono stati ricoverati in codice rosso in Rianimazione all'ospedale di Ancona e sono in gravi condizioni.