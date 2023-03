Cilavegna (Pavia), pensionato spara alla moglie e poi si uccide

A Cilavegna (Pavia), un pensionato ha sparato alla moglie, utilizzando una pistola che teneva in casa per uso sportivo, e poi ha rivolto l'arma contro se stesso.

La donna è in fin di vita, mentre l'uomo è morto sul colpo. E' accaduto nel pomeriggio di sabato, in una villetta alla periferia del paese lomellino di poco più di 5mila abitanti. L'uomo si chiamava Mauro Casazza ed era molto conosciuto a Cilavegna per la sua attività di parrucchiere, che aveva esercitato fino alla pensione. La coppia era sposata da circa 50 anni e non aveva figli.