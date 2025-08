Strage silenziosa sulle strade: 125 ciclisti morti da gennaio, boom di over 65

Da gennaio a oggi, le strade italiane sono state teatro di una vera emergenza: ben 125 ciclisti hanno perso la vita, secondo i dati diffusi dall'Osservatorio Sapidata-Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia Stradale con sede a Forlì. Il bilancio è in netto peggioramento rispetto al 2024, con un incremento del 21,8% nel primo semestre dell'anno. Le vittime sono in gran parte uomini (115) e in misura minore donne (10), ma colpisce soprattutto l'età anagrafica: ben 61 ciclisti deceduti avevano più di 65 anni, quasi la metà del totale. Solo negli ultimi dieci giorni si contano sei morti, tutti anziani.