Ciampino, atterrato volo con bimbi di Haiti adottati da famiglie italiane

All'aeroporto militare di Ciampino è atterrato un volo con a bordo dieci bambini di Haiti, adottati da famiglie italiane. I bimbi non avevano potuto finora lasciare le loro residenze (nove si trovavano nella capitale Port Au Prince e uno in una località a circa 200 km di distanza) a causa della grave crisi che sta attraversando il Paese caraibico e attendevano da mesi di potersi congiungere alle loro famiglie italiane, con le quali avevano avuto soltanto contatti in video chiamata. Ad accogliere i bambini all'aeroporto il ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella.