Chokehold, ecco cos'è la manovra di immobilizzazione che può essere mortale

Il "chokehold" cioè letteralmente "presa per il collo" è una manovra potenzialmente mortale, spesso usata dalle forze dell'ordine per immobilizzare un sospetto. Stringendo infatti il braccio attorno al collo di una persona si riduce l'afflusso di sangue al cervello e, di conseguenza, la sua capacità di movimento. In alcuni casi la presa, se troppo prolungata, può essere mortale.